Mesaj subtil al lui Ianis Hagi! Unde vrea romanul sa joace sezonul viitor: "Stiu ca suntem intr-o situatie dificila"

Ianis Hagi este nerabdator sa revina pe gazon, insa nu se stie momentan pentru ce echipa va face acest pas.

Ianis Hagi este inca jucatorul lui Glasgow Rangers si se pare ca asta este dorinta fotbalistului si pentru sezonul urmator. Romnaul mai are contract pe Ibrox pana in vara, cand ii expira imprumutul, apoi ar trebuie sa revina la Genk. Scotienii trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a definitiva transferul, iar Ianis le-a transmis ca de abia asteapta sa revina la antrenamente alaturi de ei:

"Sunt nerabdator sa ma intorc la antrenamente. Abia astept sa ma vad cu baietii si sa ma antrenez cu ei in fiecare zi. Dar stim ca suntem intr-o situatie dificila acum si singurul lucru pe care il putem face este sa ramanem sanatosi, in siguranta, sa ramanem acasa, sa respectam regulile si totul va fi bine din nou", a spus Ianis Hagi pentru site-ul oficial al lui Rangers.

Ianis Hagi a reusit 3 goluri si 2 pase decisive sub comanda lui Steven Gerrard la Glasgow. Pentru jucatorul roman au intrat pe fir si italienii de la Lazio, care sunt dispusi sa achite suma de 5 milioane de euro in cazul in care Rangers nu o va face.