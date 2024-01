Meciul Anderlecht - KRC Genk, disputat pe 23 decembrie în campionatul Belgiei şi încheiat cu victoria gazdelor cu scorul de 2-1, se va rejuca din cauza unei erori de arbitraj, a decis Comisia de Disciplină a Federaţiei belgiene de fotbal, vineri site-ul radioteleviziunii RTBF.

Partida a fost marcată de aşa-numitul "Penalty-Gate", mult comentat de presa belgiană. Clubul Genk a fost furios după polemica legată de penalty-ul ratat de jucătorul său Bryan Heynen în minutul 23. După meci, gruparea flamandă a depus plângere la departamentul arbitrajului profesionist (PRD).

"La meciul de sâmbătă împotriva lui Anderlecht, echipa de arbitri a luat o decizie greşită după o fază de penalty. (...) Potrivit regulilor, acest penalty ar fi trebuit executat din nou", a afirmat atunci vicecampioana Belgiei.

Genk-Anderlecht game which was played on the 23rd December 2023 will be REPLAYED. ????????

There was a big VAR penalty error in the match. Genk took this to court and won the case! pic.twitter.com/TC4yk7zGH0