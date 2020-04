Ianis Hagi, pe lista lui Manchester City si luat in vizor de Mourinho: "Am fost intrebat de el." Ce se intampla cu mijlocasul roman din vara

Ianis Hagi a intrat in vizorul unor mari echipe.

Impresarul Giovani Becali a spus ca in ultimii ani a avut discutii cu directorul sportiv de la Manchester City si cu antrenorul Jose Mourinho despre Ianis Hagi.

Giovani este convins ca Ianis este pe drumul cel bun si spune ca Rangers va definitiva transferul acestuia in vara:

"Am fost intrebat de Txiki Begiristain, de Mourinho, de multi antrenori si directori sportivi despre Ianis Hagi.

Ianis este pe un drum bun, iar Rangers ii va face optiunea. La Rangers este singurul care poate face diferenta. Are acel ceva in plus, acele lovituri, driblinguri, pase decisive. Ianis e un jucator cu alte calitati. Nu stiu daca sunt ale tatalui, dar e un fotbalist modern", a spus Giovani Becali la Telekom Sport.

5 milioane de euro va trebui sa achite Glasgow Rangers in vara pentru Ianis Hagi. Mijlocasul roman a reusit 3 goluri si 2 pase decisive in 11 aparitii pentru echipa antrenata de Steven Gerrard.