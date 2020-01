Sa vina VAR in Liga 1! Craiova a avut un gol anulat in finalul primei reprize pentru offside! Pozitie la limita in care a fost surprins Luis Nitu

Scorul primei reprize este de 2-1 in favoarea oltenilor. Craiova intra la vestiare in avantaj, multumita dublei reusite de Cicaldau, in timp ce pentru medieseni a marcat Marius Constantin, din penalty.

Un moment controversat a avut loc in prelungirile primei reprize, cand Luis Nitu a reusit sa trimita mingea in poarta, dar reusita nu a fost validata din cauza unei pozitii de offside.

Pozitia in care se afla atacantul oltenilor a fost una la limita, insa decizia asistentului a ramas finala. Din sezonul viitor VAR va fi implementat in Liga 1 si astfel de faze vor fi analizate conform sistemului care este deja prezent in cele mai importante competitii la nivel european.