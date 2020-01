UTA se pregateste de o promovare triumfala in anul in care implineste 75 de ani

Liderul Ligii 2 si-a acoperit toate „gaurile” din lot si spera la o promovare istorica.

UTA Arad, campioana a Romaniei de sase ori (1946-47, 1947-48, 1950, 1954, 1968-69, 1969-70), este lider in Liga 2, la 4 puncte distanta de CS Mioveni si la 6 puncte de Rapid, iar Laszlo Balint spera ca echipa sa faca o figura la fel de frumoasa ca in 2019. Casele de pariuri o vad pe UTA ca principala favorita la promovarea in Liga 1, urmata de Rapid, CS Mioveni si Petrolul. Accederea in prima divizie ar urma sa coincida si cu inaugurarea noului stadion „Francisc Neuman”, care are o capacitate de 12.000 de locuri, iar costurile sale de constructie se ridica la 14 milioane de euro. Arena este in stadiu de finisaj, urmand ca echipa sa se mute pe ea cel mai tarziu in aceasta vara. Autoritatile locale depun eforturi ca stadionul sa fie dat in folosinta pana pe 18 aprilie, cand „Batrana Doamna” aniverseaza 75 de ani de la infiintare, pentru a organiza un eveniment festiv.

AU VENIT TREI JUCATORI, AU PLECAT TOT TREI

In acesta pauza de iarna, UTA i-a adus pe Soufiane Jebari (25 ani / Spania, Maroc / mijlocas central ofensiv / liber de contract / FC Csikszereda), Radu Crisan (23 ani / Romania / fundas central / imprumutat / Astra Giurgiu) si Simon Rrumbullaku (28 ani / Albania, Grecia / fundas stanga / liber de contract / FK Kukesi). Crisan este un fundas central de talie, el avand 197cm inaltime, si a mai evoluat la Petrolul, „U” Cluj, Academica Clinceni, FC Hermannstadt si Dunarea Calarasi. Jebari si Rrumbullaku exceleaza la tehnica in regim de viteza, ultimul avand in palmares un titlu de campion al Albaniei si meciuri in cupele europene.

La primele antrenamente au participat si Bogdan Stancu, Andrei Rus, Alex Ciucur si Cristi Puscas, jucatori care au suferit accidentari serioase in 2019. De asemenea, aradenii s-au despartit de veteranul Alin Seroni (33 ani / fundas central, fundas stanga / contract reziliat / FC Botosani), juniorul Rafael Zamfir (18 ani / portar / imprumutat / Crisul Chisineu Cris) si brazilianul Diego Lorenzi (30 ani / mijlocas central / contract reziliat).

PLEACA IN CANTONAMENT IN ANTALYA

Laszlo Balint a sunat reunirea pe 14 ianuarie. In primul meci de pregatire, „ros-albii” au intalnit echipa U19 a clubului, lider si ea in Seria de Vest a Ligii Elitelor, si au castigat cu 7-0. Apoi, aradenii au jucat, pe 25 ianuarie, un alt amical cu Progresul Pecica (Liga 3), partida castigata cu 5-1, prin golurile lui Oroian (3), Buhacianu si Melinte. Astazi, de la ora 11.00, a fost programat al treilea amical al iernii, adversar fiind Crisul Chisineu Cris, echipa de Liga 3. UTA a castigat cu 3-1, marcatorii sai fiind Ursu, Moise si Ciucur.

Echipa lui Laszlo Balint va efectua un cantonament in Antalya, in perioada 1-15 februarie, unde vor juca patru meciuri amicale, cu Racing Union (5 februarie / Luxemburg L1), Yenysey Krasnoyarsk (8 februarie / Rusia L2), Arsenal Tula (12 februarie / Rusia L1) si Vorskla Poltava U21 (14 februarie / Ucraina). Ulterior, echipa se va pregati la Arad, iar primul meci oficial se va desfasura contra lui FK Csikszereda Miercurea Ciuc, pe 22 februarie, in deplasare.