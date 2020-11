Doar in Liga 1 se poate intampla asta! Nitu a obtinut penalty-ul, iar la cateva momente a fost schimbat! 

Gaz Metan-FCSB este ultima partida din etapa a 11-a a Ligii 1.

Luis Nitu (19 ani) este fotbalistul eligibil al Gaz Metanului pentru regula U21. Atacantul a obtinut un penalty pentru echipa sa in minutul 15 al partidei, cand a fost faultat in careu de catre Cretu. La cateva secunde dupa acest moment, Jorge Costa l-a introdus in teren pe portughezul Ricardo Valente, spre uimirea tuturor.

Nu este insa prima data cand lui Nitu i se intampla acest lucru, atacantul imprumutat de la Craiova fiind schimbat pentru a treia oara in primele 20 de minute ale unei partide.

Jucatorul introdus, Ricardo Valente, a fost adus in urma cu cateva saptamani de Medias liber de contract. Ultima oara atacantul a evoluat la gruparea portugheza Tondela.

