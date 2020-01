GENIAL! Raspunsul FABULOS al lui Viorel Moldovan cand a fost intrebat despre arbitrajul video: "Astept darul, nu VAR-ul!"

Chindia Targoviste s-a intors din cantonamentul din Antalya.

La intoarcerea din cantonament, antrenorul echipei, Viorel Moldovan, s-a declarat multumit de stagiul de pregatire pe care echipa l-a efectuat in Turcia. Intrebat despre arbitrajul video si beneficiile introducerii acestuia in Liga 1, antrenorul Chindiei a oferit un raspuns savuros.

"Astept darul, nu VAR-ul! Prea putin conteaza ce astept eu. Nu sunt in momentul de fata concentrat pe asta. E de vazut ce va fi, sa fim in rand cu lumea. Poate sa fie benefic, poate sa nu fie benefic. Pana la urma totul este la latitudinea arbitrilor si se poate interpreta chiar si acest VAR, din punctul meu de vedere. Am vazut situatii penibile si cu VAR si fara VAR.

Pana la urma, nu cred ca va schimba prea mult acest VAR, nu prea sunt adeptul acestui sistem, se pierde foarte mult timp, emotia, la fel. Nu mai e aceeasi traire dupa marcarea unui gol. Dar, daca acesta este trendul, sa fie VAR!", a declarat Viorel Moldovan la sosirea in Romania.