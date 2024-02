Reacția lui Marius Șumudică, după un nou pas greșit făcut de Gaziantep în Turcia: „Trebuie să învățăm asta!”

Trupa lui „Șumi” a deschis scorul în minutul 84, însă oaspeții s-au aruncat în atac și au reușit să marcheze golul egalizator în minutul 90+2 al meciului.

„Nu știu ce să spun despre acest meci. Am fost la conducere și în meciurile cu Adana Demir și cu Pendik, dar am terminat la egalitate. Același lucru s-a întâmplat și astăzi. Dacă am fi câștigat aceste trei meciuri, am mai fi avut șase puncte și am fi fost acum în partea de sus a clasamentului.

Nu pot spune că am jucat bine astăzi. Din păcate, unii dintre jucătorii noștri au evoluat sub așteptări. Nu am făcut un joc bun, dar după ce am marcat am încercat să facem totul pentru a menține scorul. Jucătorii s-au retras pentru a conserva scorul.

Trebuie să învățăm să reacționăm pozitiv și în momentul în care marcăm, nu numai când suntem conduși”, a spus Marius Șumudică după meciul cu Samsunspor.

Gaziantep FK - Samsunspor, scor 1-1

La echipa lui Şumudică, Florin Niţă a fost integralist. Alexandru Maxim a jucat până în minutul 62, Denis Drăguş până în minutul 89, iar Deian Sorescu a intrat pe teren în minutul 79.

Gaziantep se află pe 17 în campionatul din Turcia, cu 28 de puncte, în timp ce Samsunspor ocupă locul 11, cu 30 de puncte. Lider este Fenerbahce, care are 67 de puncte.