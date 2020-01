"A dezavantajat-o ca n-a avut adversare cu adevarat tari pana in semifinale" | Explicatia lui Ilie Nastase pentru eliminarea Simonei Halep

Ilie Nastase apreciaza ca serviciul Simonei Halep a fost insuficient de bun in semifinala cu Garbine Muguruza.

Ilie Nastase n-a ramas indiferent dupa eliminarea Simonei Halep la Australian Open. Romanca a fost invinsa cu 6-7, 5-7 de Garbine Muguruza la Melbourne, la capatul unui meci in care Simona are cateva lucruri sa isi reproseze, printre care ratarea a patru mingi de set.

„Mi s-a parut ca n-a jucat rau, a jucat destul de bine, totul s-a decis la cateva puncte. Daca reusea sa fructifice mingile de set din prima parte, probabil ca meciul decurgea altfel. Nu stiu de ce avem noi asteptari sa joace ofensiv, asta e stilul ei. Are un stil defensiv-agresiv, dar in nici un caz ofensiv. Nu ii convin adversarele care lovesc tare, gen Muguruza", a declarat Nastase pentru Gazeta.

"Fata de ce a aratat ea in turneu, de lucrurile bune, constatarea mea e ca azi nu i-a functionat nici serviciul ca pana acum. Cred ca a dezavantajat-o faptul ca a avut meciuri prea usoare, pana in semifinala n-a avut adversare cu adevarat tari, care s-o testeze", a mai spus Ilie Nastase pentru GSP.

Pentru prezenta in semifinalele Openului Australian, Simona Halep va incasa un cec important de 720.000 de dolari americani.