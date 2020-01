Ultimele DECLARATII ale lui Marius Sumudica dupa ce echipa lui a fost INVINSA cu VAR de echipa lui Bogdan Stancu

Gaziantep a pierdut in deplasarea de la Genclerbirligi, 1-0.

Echipa lui Marius Sumudica a pierdut in ultima etapa disputata in Super Lig, in fata echipei lui Bogdan Stancu. Jucatorul roman a fost indisponibil insa pentru duelul cu Sumudica.

Desi a avut ocazia sa deschida scorul in minutul 57 din penalty, Kayode a batut penalty-ul, insa portarul a respins, dar Muhammet Demir a inscris. Golul lui Demir a fost anulat cu VAR, dupa ce arbitrul a sesizat ca jucatorul intrase in careu inainte de executarea loviturii. Genclerbirligi a profitat si a transformat fara probleme penalty-ul primit in minutul 64.

Dupa meci, antrenorul lui Gaziantep a vorbit despre cutremurul care a avut loc in orasul echipei sale, dar si despre prestatia echipei.

"A fost un cutremur in orasul nostru, am fost alaturi de cei din Gaziantep. Sper ca nu a existat niciun deces. Este prima data cand se intampla asta in carriera mea de 17 ani.

Am ratat un penalty si am fost invinsi de un gol din penalty. Nu am acceptat infrangerea din acest meci. La sfarsitul zilei, ei au obtinut avantajul pentru ca noi ne-am asumat mai multe riscuri. Kayode a ratat primul penalty, Muhammet a intrat in careu prea devreme. Am avut ghinion in golul pe care l-am luat. Al doilea gol inscris de Demir a fost anulat la milimetru. Avem nevoie de transferuri, inca nu s-au facut, de asta imi pare rau", a declarat Marius Sumudica la finalul meciului.