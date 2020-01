Ferencvaros - CSM Bucuresti 19-10 la pauza | "Tigroaicele" fac o repriza de cosmar la Budapesta intr-un meci in care victoria e obligatorie

CSM Bucuresti intalneste pe Ferencvaros in Grupele Principale.

Min. 30: Pauza la Budapesta! Bucurestencele sunt conduse cu noua goluri, scor 19-10.

Min. 26: Timp de odihna solicitat si de Ferencvaros care conduce confortabil cu 18-10.

Min. 19: Time-out cerut de Adi Vasile, la 14-5 pentru gazde.

Min. 12: CSM Bucuresti nu se regaseste si Ferencvaros duce scorul la 9-2, cea mai mare diferenta a partidei.

Min. 6: Unguroaicele incep in forta si se distanteaza rapid la 4-1

Cristina Neagu&Co au mare nevoie de victorie in primul meci din Grupele Principale ale Ligii Campionilor. "Tigroaicele" pleaca cu 3 puncte in aceasta faza a competitiei si se afla pe locul al cincilea, primele 4 clasate calificandu-se in sfeturile de finala ale Ligii Campionilor.

Ferencvaros, adversara de azi, este ultima clasata in grupa si are doar un singur punct.