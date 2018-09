Lucescu, CRIZA DE NERVI dupa ce a fost FURAT in Grecia: "N-a fost eroare umana!" FOTO | Gafa ireala a arbitrilor

Razvan Lucescu a facut o criza de nervi la meciul din ultima etapa.

PAOK Salonic a castigat partida din deplasarea de la Panionios, scor 1-0, in etapa a doua, insa antrenorul roman a facut o criza de nervi la final. PAOK putea marca si golul doi, dar Akpom a fost oprit dupa o greseala de incepator a tusierului. Asistentul a oprit faza pentru off-side in conditiile in care jucatorul lui Lucescu era intr-o pozitie regulamentara evidenta.

"Sigur n-a fost o eroare umana. Cineva a venit aici cu un scop precis! Nu era o chestiune de centimetri, Akpom se afla in joc cel putin 5 metri. De aceea am si reactionat furios pe margine", a declarat Razvan Lucescu la final.

Tusierul i-a refuzat astfel primul gol in tricoul lui PAOK fostului jucator al lui Arsenal. "Fiecare gol si meci sunt importante, iar un astfel de gol poate decide un campionat. Dar se mai intampla si greșsli de acest gen. Mi-ar fi placut sa fi fost primul meu gol la PAOK", a declarat Akpom.