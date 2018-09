Transferul care a declansat nebunia! Yaya Toure s-a intors dupa 12 ani la o fosta formatie si a fost primit de mii de oameni. Cu cine a semnat la 35 de ani

Mijlocasul ivorian Yaya Toure, fost campion al Angliei cu Manchester City, s-a intors in campionatul Greciei, la Olympiakos.

Yaya Toure a revenit la Olympiakos dupa 12 ani! Ajuns la 35 de ani, mijlocasul ivorian a acceptat provocarea de a juca din nou in campionatul Greciei, dupa ce s-a despartit de Manchester City in urma cu aproximativ doua luni.

Toure a fost primit la Pireu de cateva mii de fani "inarmati" cu torte, esarfe si fulare.

Olympiakos l-a transferat pe Toure in incercarea de a reveni la conducerea fotbalului grec, pe care l-a dominat in ultimele doua decenii. In sezonul trecut, formatia s-a clasat pe locul 3, dupa AEK Atena si PAOK Salonic.

Yaya Toure a mai jucat la Olympiakos intre 2005 si 2006, fiind apoi transferat de AS Monaco. Dupa un singur sezon si la Monaco, el a fost cumparat de Barcelona.

101 selectii si 19 goluri are Yaya Toure la nationala Coastei de Fildes.