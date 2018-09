Patronul lui Botosani, blocat pe aeroport in timpul meciului cu FCSB! Cum a reactionat cand a vazut revenirea echipei sale: "Nu-mi venea sa cred!"

Valeriu Iftime a ratat o buna parte din meciul dintre FCSB si Botosani, scor 2-2.

Botosani a revenit spectaculos de la 0-2 cu FCSB, spre bucuria lui Valeriu Iftime, cel care a fost blocat timp de 2 ore pe aeroport si a ratat prima repriza. Acesta a ajuns la timp pentru a venea repriza a doua, dominata copios de oaspeti. Mihai Roman a adus egalarea pentru Botosani pe final de partida.



"Norocul meu ca Tarom-ul m-a tinut doua ore in aeroport si nu am vazut prima repriza. Am vazut numai repriza a doua, care nu imi venea sa cred ca asta e Botosaniul. Noi, in toata istoria noastra, decat candva intr-un meci la Cluj, dar in meciurile cu FCSB era foarte greu sa marcam. Acum am fost buni si eu cred ca trebuia sa castigam daca ne uitam la un hent pe care mi se pare ca l-a facut Nedelcu. Sunt foarte bucuros ca am reusit sa nu mai fim o echipa provinciala, fricoasa cand vii la Bucuresti. Nu va povestesc ca am coborat din avion si era 2-0 si nu-mi mai venea sa vin la stadion. Parca era nedrept sa ne dea un gol la final, desi echipele mari asa fac, te taxeaza cand ti-e lumea mai draga", a declarat Valeriu Iftime.