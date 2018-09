ROMANIA - MUNTENEGRU, NATIONS LEAGUE, PRO TV | "Ultima data cand a venit Muntenegru aici nu a iesit prea bine!" Sapunaru nu revine in Romania: "Pentru ce sa fac asta?"

Romania isi incepe drumul catre EURO cu partida contra celor din Muntenegru. Ultima vizita a muntenegrilor in Romania a fost la Cluj, scor 1-1. Rezultatul avea sa-i coste pe tricolori calificarea.

Cristi Sapunaru spera sa nu se mai repete experienta din campania trecuta si este increzator ca venirea lui Contra a schimbat nationala Romaniei suficient pentru a se obtine calificarea la EURO.

Sapunaru spune ca nu s-ar intoarce in fotbalul romanesc in acest moment. Totusi, pe final de cariera se vede jucand cateva meciuri pentru Rapid

"N-as vrea sa ma gandesc la partida cu Serbia pentru ca primul meci este cel mai important si cred ca ar trebui sa incepem si noi cu dreptul aceasta campanie. Mai ales ca jucam impotriva Muntenegrului si ultima data cand au fost aici am scos un egal care nu ne-a ajutat prea mult. Fotbalul fara spectatori e zero. Ne intereseaza sa terminam pe primul loc in grupa.

Nu stiu de prime, nu lucrez la banca sa stiu. Daca o sa fiu sanatos si o sa fiu in forma sper sa prind EURO. Daca nu, voi lasa locul celor tineri.

Au fost niste discutii intre club si CFR. Eu n-am purtat discutii cu dansii. Nu m-as intoarce sa joc in Romania. Pentru ce sa ma intorc? Poate la final de cariera o sa ma intorc la Rapid", a declarat Cristi Sapunaru.

Lotul convocat:

Portari: Ciprian Tatarusanu (FC Nantes, 51/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0)

Fundasi: Romario Benzar (FCSB, 12/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 3/1), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 27/0), Vlad Chiriches (Napoli, 53/0), Mihai Balasa (FCSB, 4/0), Alin Tosca (PAOK Salonic, 13/0), Nicusor Bancu (U Craiova 1948 Club Sportiv, 3/0)

Mijlocasi: Razvan Marin (Standard Liege, 11/1), Mihai Pintilii (FCSB, 42/1), Tudor Baluta (FC Viitorul, 1/0), Adrian Stoian (Crotone, 2/0), Paul Anton (Krylia Sovetov, 3/0), Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 35/4), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar, 6/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 22/8), Eric Bicfalvi (FC Ural, 4/0), Constantin Budescu (Al-Shabab, 11/5), Alexandru Maxim (Mainz, 29/2), Alexandru Mitrita (U Craiova 1948 Club Sportiv, 3/0)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogoret, 23/6), George Tucudean (CFR Cluj, 5/1), Denis Dragus (FC Viitorul, 0/0)

Programul grupei 4 (Seria C) din Liga Natiunilor

7 septembrie

Romania – Muntenegru

Lituania – Serbia

10 septembrie

Serbia – Romania

Muntenegru – Lituania

11 octombrie

Lituania – Romania

Muntenegru – Serbia

14 octombrie

Romania – Serbia

Lituania – Muntenegru

17 noiembrie

Serbia – Muntenegru

Romania – Lituania

20 noiembrie

Serbia – Lituania

Muntenegru – Romania