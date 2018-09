Plecat de la FCSB dupa doar 3 luni, Qaka a fost prezentat! Mesajul transmis ros-albastrilor la plecare

Kamer Qaka s-a intors la Poli Iasi si a intrat deja in programul de pregatire.

Mijlocasul albanez Kamer Qaka a rezistat doar 3 luni la FCSB. Transferat in finalul sezonului trecut, el a facut pregatirea sub comanda lui Nicolae Dica si a bifat 7 aparitii in tricoul ros-albastru. Acum, el s-a intors la Poli Iasi, unde va fi antrenat din nou de Flavius Stoican.

Albanezul Qaka a fost prezentat de Iasi si a efectuat deja un prim antrenament.

La despartirea de FCSB, clubul ros-albastru a postat pe pagina de Instagram o fotografie cu mijlocasul. El a replicat comentand cu o inimioara si doua buline in culorile rosu si albastru.