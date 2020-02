S-a gaurit sacul cu bani!? Gigi Becali, profund dezamagit de prestatia lui Coman: "Ce 20 de milioane...daca il vedea cineva azi imi dadea 1 milion si la revedere!"

Gigi Becali a reactionat dur dupa remiza cu Clinceni.

Unul din jucatorii luati la tinta de Gigi Becali dupa remiza alba cu Clinceni a fost Florinel Coman. Perla FCSB-ului a dezamagit in aceasta seara si a fost inlocuit in minutul 79 de Adi Popa. Gigi Becali spune ca daca cineva ar fi vazut meciul de astazi al lui Coman sau pe cel cu CFR Cluj nu ar fi dat mai mult de 1 milion in schimbul jucatorului.

"Atitudinea nu pot sa o inteleg. Oaida si toata echipa. Singurul jucator care a fost Man si Morutan cand a intrat a adus un plus. Poate si Popica. Ma gandesc ce ar fi sa nu mai investesc. Ce o venit de la academie, sa nu mai dau ban. Am spus de Coman ca 20 de milioane... pai daca il vedea cineva azi dadea 1 milion pe el? Eu cred in talentul lui, dar nu cred ca va face fata la o mare echipa. Pentru ca talent are, dar daca joci asa doua meciuri, cum a jucat el astazi si cu CFR, vine cineva il vede si iti zice <la revedere>, iti dau eu 1 milion Becali si ma lasi in pace.", a spus Gigi Becali la digi.