Gigi Becali a ajuns pe primele pagini in Scotia! Cu ce declaratii i-a SOCAT patrnoul FCSB-ului

Presa din Scotia a preluat declaratiile lui Gigi Becali.

Gigi Becali a fost impresionat de debutul lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers si a declarat ca acesta o sa valoreze 100 de milioane de euro peste doi ani si ca va fi un mare fotbalist al Europei. Aceste cuvinte au ajuns la urechile jurnalistilor scotieni care l-au citat pe patronul ros-albastrilor.

"Becali considera ca Ianis poate calca pe urmele tatalui sau. Patronul lui FCSB afirma incredibil ca, in doi ani, Ianis Hagi va valora 100 de milioane de euro", au scris cei de la The Scottish Sun.

"Internationalul roman a inceput bine aventura de la Rangers, iar patronul lui FCSB se asteapta ca in anii urmatori sa ajunga un superstar cu o cota de 100 de milioane de euro", au notat si cei de la Daily Record.

Scotienii sunt incantati de debutul lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers, dupa ce acesta a reusit sa le aduca victoria cu un gol marcat in minutul 84 etapa trecuta. Pentru a se putea bucura de eventualele 100 de milioane de euro, cei de la Glasgow Rangers trebuie sa il cumpere mai intai definitiv pe Ianis de la Genk, acesta fiind deocamdata sub forma de imprumut in Scotia. Pentru un transfer pe Ibrox, Glasgow trebuie sa plateasca 5 milioane de euro la vara.

Ianis Hagi va avea ocazia sa iasa din nou la rampa astazi, in meciul Hamilton - Rangers din Cupa Scotiei, de la ora 14:30.