Gigi Becali a trecut peste episodul cu masina si ii pregateste un SUPER TRANSFER lui Morutan: "Va fi cea mai mare marfa de export a Romaniei!" Ce spune patronul ros-albastrilor

Gigi Becali l-a iertat pe Morutan.

Patronul FCSB-ului l-a criticat dur pe Olimpiu Morutan (20 de ani) dupa infrangerea cu CFR Cluj. Mijlocasul a fost tinta furiei lui Gigi Becali, pentru ca si-a luat o masina mult prea scumpa.

Patronul ros-albastrilor a revenit la ganduri mai bune in ceea ce-l priveste pe Morutan si spune ca va fi o adevarata lovitura financiara pentru FCSB:

"Va fi cea mai mare marfa de export a Romaniei, dupa Hagi. De Morutan vorbesc. Pe el il voi vine pe cei mai multi bani. Dupa meciul cu CFR eu am fost suparat si am zis sa fac niste glume, sa ne distram, sa ne mai destindem. Am glumit cu pestele si cu alea. Eu il iubesc pe Morutan. El si-a luat casa la Cluj, pentru parinti. Are casa si aici. Am grija de cei pe care vreau sa iau bani", a spus Gigi Becali la digi.

Morutan a fost adus in iulie 2018 de la Botosani, in schimbul a 700.000 de euro, iar in prezent este evaluat la 900.000 de euro, conform transfermarkt.

Jucatorul de 20 de ani este al zecelea cel mai bine cotat fotbalist din lotul lui Bogdan Vintila, potrivit aceleiasi surse.