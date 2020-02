Gigi Becali isi freaca mainile de bucurie: "FCSB va juca in Ghencea!" Declaratia de ULTIMA ORA pe care o asteptau suporterii ros-albastrilor

Se inmultesc zvonurile conform carora FCSB va reveni in Ghencea.

Noua arena din Ghencea prinde contur pe zi ce trece si sunt sanse mari sa fie finalizata in acest an. Dupa ce Dumitru Dragomir a sutinut ca FCSB va reveni in Ghencea odata ce arena va fi terminata, Alexandru Boc, fost vicepresedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de asemenea convins de acest lucru.

"Pe noul Ghencea va juca FCSB-ul! Deja vad ca vechea galerie a Stelei (n. r. Peluza Nord) vrea sa revina langa echipa lui Gigi Becali. In curand se va termina stadionul Ghencea si FCSB va juca acolo. Atunci va fi asimilata de tot cartierul ca fiind Steaua, asa cum a fost inainte", a spus Alexandru Boc la digi.

Pe stadionul din Ghencea au inceput sa se monteze scaunele, care vor fi in 5 nuante.