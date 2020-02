"Nu sunt cel mai bun jucator!" Florinel Coman este CRITIC dupa prestatia slaba din meciul cu Clinceni! Ce spune "perla" lui Gigi Becali

TOATE FAZELE MECIULUI AICI

FCSB s-a incurcat cu Academica Clinceni, unde nu a reusit sa inscrie niciun gol, dar nici sa fie periculoasa pe parcursul partidei. Ros-albastrii sunt singurii care nu au reusit sa ii inscrie Academicii, care a incasat gol in fiecare deplasare facuta in acest sezon.

Florinel Coman a fost unul dintre cei mai slabi jucatori de pe teren si a fost schimbat in minutul 79 cu Adi Popa. La finalul meciului, atacantul lui FCSB s-a declarat dezamagit de prestatia sa din aceasta seara.



"Am intrat in joc foarte ... nu stiu. Nu ne-am creat nicio ocazie, parca nu ne-am inteles. Un meci foarte slab din toate punctele de vedere facut de noi. Si la Voluntari am castigat foarte greu, cat despre acest meci nu ne-am creat nicio ocazie. Noi atacantii nu sutam la poarta, nu vedem poarta... ca si cu CFR. Nu stiu ce sa spun. E cea mai mare problema a noastra, ne incurcam cu echipele mici.

Nu am legat doua pase, nu am intrat in combinatii, un meci foarte slab. O sa vorbim intre noi ca sa ne trezim ca asa facem in fiecare an, pierdem puncte cu echipele mici. Vom vedea ce va fi, trebuie sa ne antrenam mai bine, sa ramanem la antrenament si sa mai exersam, noi atacantii. O sa fie un meci frumos cu Dinamo, cum au fost toate derby-urile de pana acum.

Am iesit, i-am salutat si am venit sa fac dus ca sa nu raman ud pentru ca eram doar in tricou.

Noi ii asteptam pe fani la stadion, va veni o galerie foarte mare cu multi oameni asa ca vom juca pentru ei. Altfel e sa joci cu stadionul gol si altfel cand vezi atatia oameni in tribuna. Sper sa castigam cu Dinamo, nu conteaza daca dau gol. Nu sunt cel mai bun jucator al FCSB-ului. Am un sezon foarte bun, dar suntem 11 pe teren si nu putem unul fara altul. Am facut un joc foarte slab, cred ca e cel mai prost meci al meu din acest campionat. Voi da totul urmatorul meci ca sa imi revin", a declarat Florinel Coman la finalul meciului.