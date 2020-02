"Daca FCSB a ajuns sa se teama de niste copii...!" Gigi Becali le-a interzis unor jucatori de Clinceni sa joace impotriva ros-albasrilor! Decizia care poate aprinde partida de pe Arena Nationala

Urmarim si comentam impreuna FCSB - ACADEMICA CLINCENI, de la ora 20:00, pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

FCSB primeste astazi vizita celor de la Academica Clinceni in ultimul meci din cadrul etapei cu numarul 24. Trupa lui Vintila vine dupa victoria de pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 2-1 si cauta un nou trimuf in fata celor de la Clinceni. Antrenorul ilfovenilor, Ilie Poenaru, a vorbit despre partida din aceasta seara si spune ca FCSB le-a interzis jucatorilor Robert Ion si Andrei Sut sa evolueze in aceasta seara, din cauza faptului ca sunt imprumutati de ros-albastri la echiap din Clinceni.

"Tot aud ca ne vor da minimum 3-0! E adevarat ca FCSB a adunat jucatori dintre cei mai buni din tara si si-a revenit dupa inceputul mai slab al sezonului, dar cu trei goluri diferenta n-o sa ne bata. FCSB le interzice lui Robert Ion si lui Sut sa evolueze in partida de luni, fiindca sunt imprumutati de acolo. Daca tu, FCSB ai ajuns sa te temi de doi copii, e minunat! Inseamna ca noi suntem cu adevarat puternici. Am fost aproape de FCSB, discutam cu domnul Becali. A fost din partea fiecaruia o perioada de tatonare si mai departe n-are rost sa spun, e un capitol inchis. Am ramas la Clinceni si daca reusim sa evitam retrogradarea ar fi ca si cum am castiga un trofeu", a declarat Ilie Poenaru inainte de meciul cu FCSB.