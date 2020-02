BREAKING NEWS! Nedelcu e OUT de la FCSB, dupa ce patronul a decis sa il pastreze! Gigi Becali a CONFIRMAT plecarea jucatorului

Dragos Nedelcu (22 ani) a plecat de la FCSB.

Gigi Becali a anuntat in aceasta seara ca Dragos Nedelcu a plecat de la FCSB si s-a inteles cu MOL Vidi, din Ungaria. Patronul ros-albastrilor a vorbit la Digi Sport despre transferul mijlocasului defensiv.

Desi a facut antrenamentul cu FCSB, dupa ce Becali mai declarase o data ca il da pentru doua milioane, se pare ca transferul este definitiv de aceasta data, dupa cum a spus Gigi Becali.

"Eu cred ca trebuie mai multa viteza si viteza o da mijlocasul central. Nedelcu pleaca in Ungaria, face vizita medicala. Pentru Vidi. Pentru 2 milioane, 500 de mii imprumut si 1 milion jumate in iarna. Ce ma intereseaza pe mine ce zice Mirel. Nimic nu vorbesc cu el de jucatori. Oamenii astazi au trimis oferta, 500 de mii imprumut si in iarna inca 1.5 milioane. Ieftin, ce sa facem. Am zis vreodata ca vreau mai mult pe Nedelcu. Nu am spus niciodata ca pe el vreau bani multi.

Il mai cert eu pe Coman asa ca ma enervez. Dar spun si acum Man, Coman si Morutan, pe ei o sa iau bani. 500 de mii sunt bani, plus contractul jucatorului. Sa imi dea cineva banii pe Bizonul sa vedem il dau? Eu vand tot! Singurii jucatori pe care nu ii vand sunt 3: Man, Coman si Morutan! In rest vand tot! Si pe Tanase. Si daca nu il cumpara definitiv iau 500.000 si dupa imi vine jucatorul inapoi. Nedelcu joaca in Ungaria intr-un picior, eu asa cred", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.