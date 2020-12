Revine Borcea sa salveze Dinamo? "Niciodata sa nu spui niciodata!" Ce spune Danciulescu despre fostul finantator din Stefan cel Mare

Dinamo se afla pe marginea prapastiei din punct de vedere financiar.

In ultimele luni, 'cainii' au supravietuit doar datorita eforturilor financiare ale suporterilor, in contextul in care Pablo Cortacero nu a virat nicio suma de bani.

Astfel, dinamovistii sunt in cautare de solutii pe termen lung pentru a aduce din nou clubul in topul fotbalului romanesc. Iar numele care se afla pe buzele tuturor este cel al fostului actionar al clubului, Cristi Borcea.

Proaspat numit in functia de manager tehnic a noii academii de fotbal de la Clubul Sportiv Dinamo, Ionel Danciulescu a vorbit despre posibilitatea ca Borcea sa revina la clubul din Stefan cel Mare.

"Poate sa fie orice persoana, daca Cristi a zis ca nu mai vrea sa investeasca... Da, e complicat, din ce am vazut si eu in ultima perioada si declaratiile lui, e greu de crezut ca el va mai fi vreodata la Dinamo.

Nu stim ce va fi pe viitor, da, niciodata sa nu spui niciodata, dar in momentul de fata nu il vad venind la Dinamo", a spus Ionel Danciulescu.

Ionel Danciulescu considera de bun augur revenirea lui Dario Bonetti in 'Groapa': "E un antrenor care a prins la public!"

Dinamo nu este doar in cautarea unui investitor care sa aduca bani la club. "Cainii" au mare nevoie si de un antrenor pentru a continua lupta la playoff, iar o posibila varianta ar putea fi Dario Bonetii, fostu antrenor al dinamovistilor care recent s-a alaturat proiectului DDB din postura de consultant.

Intrebat despre acest subiect, fostul mare atacant al lui Dinamo a spus ca antrenorul italian este foarte apreciat in Stefan cel Mare dupa perioada in care a castigat Cupa si Supercupa Romaniei cu alb-rosii.

"E un antrenor care a prins foarte mult la publicul dinamovist, a castigat si 2 trofee, eram si eu in perioada respectiva la ultimele trofee. Speram sa ajute cu ceva, asa cum a spus si dansul. Speram ca va gasi sponsori, in perioada de iarna va trebui sa aduca jucatori", a spus Danciulescu.