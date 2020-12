Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 20:30 | 'Cainii' vor sa continue seria buna si spera la o victorie cu CFR! Campioana, obligata sa castige pentru a ramane aproape de FCSB si Craiova

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Dinamo si CFR Cluj pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Fotbalistii lui Dinamo au 'uitat' pe terenul de fotbal de problemele financiare de la club si au reusit sa bifeze 4 victorii consecutive in Liga 1 si Cupa Romaniei. In cazul unei victorii in meciul cu campioana Romaniei, 'cainii' pot urca la un singur punct de zona de playoff.

De cealalta parte, CFR Cluj vine dupa doua victorii consecutive in Liga 1, in ultima etapa cu FCSB. Echipa lui Iordanescu a reusit sa nu primeasca gol in cele doua partide, iar acum e obligata sa castige pentru a ramane aproape de FCSB si Craiova in clasament.

Campioana Romaniei poate urca temporar pe locul 2 pana la meciul Universitatea Craiova - FCSB de vineri seara. Dinamo nu a mai castigat in fata lui CFR Cluj in Liga 1 din 6 mai 2017.

Echipe probabile

Dinamo: Mejias - Sorescu, Bejan, Puljic, Grigore - Anton, Rauta - Camara, Borcea, Fabbrini - Nemec

CFR Cluj: Balgradean - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Hoban, Djokovic - Deac, Itu, Costache - Debeljuh