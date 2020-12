O noua lovitura grea pentru Dinamo! Alti doi fotbalisti importanti se pregatesc de plecare: "As paria ca vor parasi Bucurestiul!"

In ciuda rezultatelor bune din ultima perioada, situatia de la Dinamo este departe de a se rezolva.

Fotbalistii nu au primit inca niciun ban, iar nimeni de la club nu mai are incredere in promisiunile facute de Pablo Cortacero si de colaboratorii sai.

In acest context, dupa ce Borja Valle si Isma Lopez si-au reziliat deja contractele cu 'cainii', si alti fotbalisti adusi in vara se pregatesc de plecare.

Este cazul portarului de 37 de ani, Rene Hinojo. Desi plecarea sa fusese anuntata in urma cu doua saptamani, fotbalistul se afla inca in asteptarea actelor care sa confirme oficial ruperea intelegerii cu Dinamo.

Acesta a dezvaluit jurnalistilor din Spania conditiile foarte grele cu care dinamovistii s-au confruntat in aceste luni, dar si alti jucatori importanti ai echipei, precum Aleix Garcia si Juan Camara sunt aproape de parasi clubul din Stefan cel Mare.

"Acum fac actele si ma pregatesc sa parasesc Bucurestiul. Din punct de vedere sportiv, m-am distantat de Dinamo pentru ca am facut o plangere pentru a-mi cere salariile. Cei de acolo au 15 zile la dispozitie pentru am plati restantele. Daca nu, contractul inceteaza. E greu de spus ce se va intampla. Nu stiu cat poate dura. Am vrut sa ma despart de club ca sa pot semna cu alta echipa in aceasta iarna.

Cei de la Dinamo nu ne-au platit din prima zi. Nu am primit niciun salariu pe parcursul celor trei luni in care am fost aici. Mai mult, fotbalistii au platit bucatarii. Sunt foarte dezamagit. Mi-au vandut un proiect cu aspiratii de a juca in Europa. In afara de problemele cu banii, a trebuit sa ne antrenam in conditii deplorabile. Ca sa va dau un exemplu, nu aveam nici medic in timpul antrenamentelor.

Conducatorii au vrut sa consolideze echipa cu jucatori spanioli cu experienta. Dar sunt foarte dezamagit de ei. Am lasat totul ca sa vin aici, pentru proiectul lor ambitios.

Cunosc situatia lui Aleix Garcia. Nu stiu daca a facut actele pentru a-si cere salariile sau mai asteapta cateva zile. Situatia lui Camara e diferita pentru ca el este imprumutat. Nu pot garanta ca se intoarce la clubul din Polonia dar as paria ca va parasi Bucurestiul", a declarat Hinojo pentru presa spaniola.

Dinamo se pregateste pentru meciul de pe teren propriu impotriva CFR-ului, care se va disputa joi de la ora 20:30 si va LIVE TEXT pe www.sport.ro.