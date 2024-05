Cristi Borcea continuă atacul la adresa conducătorilor lui Dinamo: "100% îi aleargă lumea"

Borcea este de părere că actuala strategie prin care actuala conducere a "câinilor" încearcă să conducă pe banii altora este greșită și le recomandă să refacă schema pe care a pus-o el în practică în perioada în care era acționar la Dinamo.

Fostul finanțator din "Groapă", convis că actuala conducere a lui Dinamo va fi alergată de fani pe stradă dacă echipa se va zbate tot la retrogradare și în sezonul viitor.

"Eu și Nea Mitică mai deranjăm cu notorietatea, cu astea. Am înțeles că și actualii acționar sunt deranjați. Eu le spun să aibă abilitatea și să înțeleagă că suporterul dinamovist nu vor mai accepta ca echipa să se lupte la salvarea de la retrogradare.

Noi suntem prea expuși, dar luați-i pe Lupescu, Răducioiu și pe Prunea. Crescuți acolo. Lupescu a fost atâția ani la UEFA. Să îi aducă în conducere. Dacă nu vreți să îl luați pe Nea Mitică sau pe altcineva, dar mergeți cu ei trei. Lupescu are o misiune importantă, să unească Dinamo.

Borcea, dezamăgit de situația lui Dinamo

Asta a spus (n.r. - Eugen Voicu) și de Nea Mitică, că nu e potrivit pentru ei. Dar eu am spus ce mai important pentru Dinamo. Dar dacă ei cred că o să mai reziste fanii ca Dinamo să se bată și la anul în play-out, se înșeală amarnic. Le transmit clar că nu, pentru că sunt dinamoviști la capătul răbdărilor. S-au învățat cu performanțele.

Cine ar veni la Dinamo ar trebui să dea 1 milion de euro pe pachetul de 10% și 500.000 de euro pe an. Sunt 15 milioane. Cei 10 acționari nu au legătură cu managementul. Eu cred că Nea Mitică și Giovanni Becali ar fi singurii care ne-ar strânge și ne-ar închega. Cu ei am merge la război. Îți dai seama că și cu Mircea Lucescu pe partea sportivă ar fi idealul.

Trebuie un buget de nivelul lui Dinamo, nu așa câteva sute de mii, un milion. Între 15-20 de milioane și să te bați să iei campionatul. Dați câte 10% și să nu mai aveți treabă cu nimic

100% cred că îi aleargă lumea dacă și la anul o să fie tot așa mediocru. Cu stadionul și cu ce se va mai face, eu cred că se poate face performanță acolo", a spus Cristi Borcea, potrivit Fanatik.

Cristi Borcea (53 de ani) a fost acționar și președinte executiv al clubului Dinamo între anii 1995 și 2012.