Becali, TRANSANT in legatura cu viitorul lui Petrescu! Unde ar putea antrena 'Super Dan': "Doar acolo pot ajunge antrenorii romani. E greu in campionate puternice!"

Dan Petrescu s-a despartit de CFR Cluj dupa ce a reusit sa castige trei titluri consecutive in Liga 1.

Dupa ce s-a despartit ce campioana Romaniei, Dan Petrescu a fost asaltat cu oferte. Echipe ca Al Nasr, Celtic, Wisla Cracovia, Ludogorets, Nantes sau chiar Universitatea Craiova si-au manifestat interesul pentru antrenorul roman. Numele lui Petrescu a fost vehiculat chiar si pentru echipa nationala a Emiratelor Arabe Unite.

Victor Becali nu crede ca Dan Petrescu va semna cu Universitatea Craiova:

"Am citit si eu in presa. Nu cred ca va ajunge la Craiova, acolo este un antrenor. Dan Petrescu a demonstrat, este normal sa existe oferte pentru el, mereu vor exista oferte. Chiar am vorbit acum cateva zile.

Din ce se scrie, toti jucatorii sunt transferati, toti antrenorii au echipe, dar apoi vine dimineata si ne trezim la realitate", a spus Victor Becali pentru Digi Sport.

Victor Becali: "Antrenorii romani pot ajunge in Ucraina, Rusia sau Turcia"

Dan Petrescu a mai antrenat de trei ori in Rusia. De doua ori la Kuban Krasnodar si o data la Dinamo Moscova:

"Este greu pentru antrenorii romani sa ajunga in campionate precum Ligue 1. Noi deocamdata putem sa mergem in Ucraina, Rusia sau Turcia. Il avem pe Ursea la Nice, dar el era deja stabilit acolo, e altceva, oricum ii urez bafta. Cat despre Dan Petrescu, eu cred ca pana in ianuarie nu o sa fie nimic concret.

Acum se termina meciurile, vin sarbatorile, are si el nevoie de o vacanta. Trebuie sa stea alaturi de familie in aceasta perioada. Toata lumea il critica pe Dan Petrescu, dar cand s-a tras linie au vazut cu totii ce performante a reusit. S-a vazut si la meciul cu FCSB ca Edi Iordanescu a jucat precum Petrescu. El e un baiat inteligent, dar are nevoie de timp pana sa-si impuna ideile", a mai spus Victor Becali.