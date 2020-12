Petrescu a vorbit despre nationala la plecarea din tara! Ce spune despre sansele Romaniei in preliminariile Mondialului "Nu cred ca mai are forta sa ne bata inca o data!"

Romania face parte din grupa J a preliminariilor pentru Campionatului Mondial din 2022, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein.

Fostul antrenor de la CFR, Dan Petrescu, a tras un semnal de alarma si a declarat ca ar trebui sa ne calificam, deoarece au trecut 24 de ani da la ultima prezenta a Romaniei la un Campionat Mondial.

De asemenea, "Super Dan" considera ca dupa ce ne-a eliminat de la barajul pentru Campionatul European, Islanda nu ne poate invinge din nou.

"Toata lumea spune la fel ca mine, avem sansa a doua. Germania cred ca va castiga grupa, dar pe locul 2 ar trebui sa fim noi. Nu cred ca Islanda mai are forta sa ne bata inca o data. Mai ales ca la ei e un schimb de generatii si per total avem jucatori mai buni decat ei. Am inteles ca locul 2 e la baraj. Acum trebuie sa si speram sa ii batem si pe germani.

Cu Germania mereu am facut meciuri bune in generatia mea si dupa tin minte acel 5-1. Dar daca suntem realisti si asa ar trebui sa fim. Trebuie sa avem sanse la locul 2 si trebuie sa mergem la Campionatul Mondial, pentru ca au trecut 24 de ani la la ultima calificare. Generatia noastra nu a zis ca o sa treaca peste 20 de ani pana ne vom califica din nou, din pacate e mai mult", a declarat Dan Petrescu.