Rednic da afara unul dintre cei mai importanti jucatori! Mesaj pentru conducere: "Din salariul lui platim alti doi fotbalisti"

Mircea Rednic e pregatit sa demareze curatenia de iarna la Dinamo.

Rednic a promis, in momentul numirii pe banca lui Dinamo, ca va duce echipa in Play Off-ul Ligii I. Dupa primele doua meciuri, contra Calarasiului si a Chiajnei, ambele incheiate la egalitate, antrenorul si-a dat, insa, seama ca are nevoie de schimbari serioase la nivelul lotului. Astfel, "Puriul" a inceput sa negocieze aducerea mai multor jucatori.

In timp ce a discutat venirile unor fotbalisti liberi de contract, Rednic a facut si lista plecarilor.

Cotidianul Gazeta Sporturilor noteaza ca Mircea Rednic i-a anuntat pe sefi ca e dispus sa renunte inclusiv la portughezul Diogo Salomao (30 de ani), unul dintre fotbalistii importanti din ofensiva.

Rednic a transmis ca din salariu de 10.000 euro lunar al lui Salomao pot fi platiti alti doi jucatori.

"Nu va agitati cu Salomao, nu e cazul. Din salariul lui platim doi jucatori adusi de mine care vor fi la fel de buni. Incetati sa va mai rugati de el", a spus Rednic.

Diogo Salomao a venit la Dinamo in 2017 din postura de jucator liber de contract, iar intelegerea sa expira vara viitoare. In iarna, el va intra in ultimele luni de contract.