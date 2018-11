Ionut Radu, aproape de perfectiune: greseala fatala in prelungiri cu Milan! "Nu e extraterestru, a coborat cu picioarele pe pamant"

Ionut Radu, portarul din nationala de tineret, a fost titular pe San Siro si a facut minuni in poarta echipei sale, timp de 90 de minute.

Milan a castigat insa meciul cu un gol marcat in prelungiri, dupa o respingere gresita a portarului roman, de care a profitat Romagnoli.

Suso a deschis scorul in Milan - Genoa in minutul 4, cu un sut imparabil. Romagnoli, care avea sa devina eroul partidei, cu golul din prelungiri, si-a dat un autogol in minutul 56.

Prestatia romanului Radu a fost sintetizata cel mai bine de un comentator de la ESPN, printr-o postare pe Twitter.

"Portarul Radu a coborat cu picioarele pe pamant dupa o prestatie extraterestra timp de 91 de minute si a sfarsit prin a fi doar Ionut Radu."



Genoa’s keeper Radu finally fell down to earth after his 91 minute out of body experience and went back to being simply Ionit Radu.