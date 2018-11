A iesit Solari pe strada lor :) Realul, la primul meci fara gol primit intr-o luna: 4-0 in Cupa la debutul noului antrenor

Real Madrid a obtinut o victorie confortabila la primul sau meci sub comanda antrenorului Santiago Solari, impunandu-se in deplasare, cu scorul de 4-0, in fata unui adversar modest, Melilla, o formatie de liga a treia, intr-o partida din prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, disputata miercuri seara.

Solari, care l-a inlocuit la inceputul acestei saptamani pe Julen Lopetegui la conducerea tehnica a Realului, a aliniat in acest meci un "unsprezece" intinerit, in care a figurat si brazilianul Vinicius, unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren.

Madrilenii au castigat meciul disputat in mica enclava spaniola din Maroc prin golurile lui Karim Benzema (28), Marco Asensio (45+1), Alvaro Odriozola (79) si Cristo (90+2).

Intr-un alt meci din aceasta faza a competitiei, FC Barcelona, cu o echipa compusa din rezerve si jucatori de la echipa secunda, a invins la limita in deplasare, cu 1-0, formatia de divizie secunda Cultural Leonesa, prin golul marcat in finalul jocului de Clement Lenglet (90).

Rezultate din prima mansa a 16-imilor de finala ale Cupei Spaniei



Marti

Ebro (D3) - Valencia 1-2

Lugo (D2) - Levante 1-1

Leganes - Rayo Vallecano 2-2

Sant Andreu (D4) - Atletico Madrid 0-1

Miecuri

Melilla (D3) - Real Madrid 0-4

Cordoba (D2) - Getafe 1-2

DeportivoAlaves - Girona 2-2

Mallorca (D2) - Valladolid 1-2

Cultural Leonesa (D3) - FC Barcelona 0-1

Joi sunt programate partidele Sporting Gijon (D2) - Eibar, Villanovense (D2) - FC Sevilla, Celta Vigo - Real Sociedad, Almeria (D2) - Villarreal, Cadiz (D2) - Espanyol Barcelona si Racing Santander (D3) - Betis Sevilla. Meciul Athletic Bilabo - Huesca a fost amanat.

Partidele retur se vor disputa la începutul lunii decembrie.