Scenariul bomba a fost confirmat: Dan Petrescu se intoarce in Liga I! "Acum se discuta!"

Dan Petrescu este pe cale sa se intoarca la CFR Cluj

Dan Petrescu se apropie de finalul aventurii din China si este pe cale sa se intoarca in Liga I.

Gabi Balint, care a ramas un prieten apropiat al lui Petrescu, spune ca in aceasta perioada se poarta discutii intre conducerea clubului CFR Cluj si antrenorul care a adus titlul in Gruia sezonul trecut.

"Sunt sanse mari ca Dan Petrescu sa se intoarca. Se discuta intoarcerea lui acum. S-a discutat, pentru ca el mai are putin in China, termina contractul."

"Se intorc si cei dinainte, care au lucrat cu el. Se mai crede din nou intr-o castigare a titlului si o patrundere in grupele Champions League”, a spus Balint la DigiSport.

Dan Petrescu a parasit-o pe CFR Cluj in vara, cand a acceptat o oferta uriasa din China. Antrenorul roman are contract de 5 milioane de dolari pe sezon la Guizhou Zhicheng. Petrescu are sanse minime sa isi indeplineasca obiectivul, acela de a salva echipa de la retrogradare. Cu 3 etape inainte de finalul sezonului, echipa lui Petrescu este la 7 puncte sub linia de supravietuire.