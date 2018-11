Cu ce echipa joaca FCSB diseara la Calarasi: Cana, Toma si Botezatu anuntati titulari! Improvizatiile lui Dica

Seara de sarbatoare la Calarasi: Dunarea va juca primul meci in nocturna, cu FCSB, de la 21:45.

Dica are mari probleme de lot, in special in defensiva, si va sacrifica meciul de Cupa cu Dunarea Calarasi, cu gandul la urmatoarele doua partide, cu Astra si Dinamo.

Cum Planici, Balasa, Momcilovici, Pintilii si Popescu sunt accidentati, Dica este nevoit sa apeleze la jucatori de la echipa a doua.

Astfel, Cana, Botezatu si Toma si-ar putea face aparitia in echipa de start pentru meciul din aceasta seara.

FCSB, echipa probabila: Vlad - Jakolis, Cana, Morais, Botezatu - Toma, Nedelcu - Roman, Morutan, Daniel Benzar - Rusescu.

Meciurile din optimile Cupei:

Hermannstadt 3-0 Voluntari

Turnu Magurele 1-4 Craiova

Poli Iasi 2-2 Viitorul (3-5 dupa penalty-uri)

Mioveni 0-5 Sepsi

U Cluj 3-4 Astra (dupa prelungiri)

Gaz Metan 0-1 CFR Cluj

Miercurea Ciuc - Dinamo, azi la 19:00

Dunarea Calarasi - FCSB, azi la 21:45