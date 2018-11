Becali vrea viitorul nationalei la FCSB! Dupa Puscas si Pascanu, inca un nume important e pe lista: "E adevarat!" Lupta cu o echipa din Bundesliga pentru transfer

Gigi Becali viseaza sa-i aduca la FCSB pe doi dintre oamenii importanti ai nationalei U21 a Romaniei, Puscas si Pascanu. Primul joaca la Palermo, iar al doilea la juniorii lui Leicester.

Pustii care au dus Romania la EURO U21 nu sunt, insa, singurii aflati pe lista lui Becali. Pe langa cei doi, care au totusi sanse mici sa revina in fotbalul romanesc, in conditiile in care se afla sub contract cu Palermo, respectiv Leicester, patronul FCSB mai tatoneaza terenul pentru un fotbalist.

ProSport scrie ca FCSB incearca sa il convinga pe fostul dinamovist Dorin Rotariu sa vina macar sub forma de imprumut din iarna.

Sursa citata noteaza ca Becali este de multa vreme un admirator al lui Rotariu si l-a delegat pe Mihai Stoica sa testeze terenul. Un apropiat al fotbalistului a confirmat interesul Latifundiarului din Pipera pentru serviciile sale.

Rotariu se afla sub contract cu Brugges, dar este imprumutat in Olanda, la AZ Alkmaar. El a adunat, insa, doar 6 meciuri in acest sezon si e destul de nemultumit de faptul ca nu joaca.

ProSport mai scrie ca Rotariu are o clauza de reziliere in valoare de 1.8 milioane de euro, insa Becali il vrea mai intai sub forma de imprumut, ademenindu-l cu sansa de a evolua titular si de a-l convinge pe Contra sa-l ia in continuare la nationala.

Pe de alta parte, si o echipa din Germania il urmareste pe Rotariu. La Romania - Serbia, in tribune au fost trimisi ai lui Vfb Stuttgart, echipa aflata pe ultimul loc in Bundesliga in acest moment.

Rotariu are contract pana in 2020 cu Brugges.