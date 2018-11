OFICIAL: a semnat pana in 2021! Vedeta care ramane la PSG: "Aici e un proiect cum nu exista in alta parte a Europei"

Vezi si - Fiul patronului lui Leicester a anuntat ce se va intampla cu fosta campioana a Angliei dupa moartea acestuia

Argentinianul Angel Di Maria va fi jucatorul lui PSG pentru urmatorii trei ani, el prelungindu-si contractul miercuri cu campioana Frantei pana pe 30 iunie 2021.

In varsta de 30 de ani, sosit la PSG in 2015 de la Manchester United pentru 60 milioane euro, Di Maria a fost la acea vreme al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului, dupa achizitionarea uruguayanului Edinson Cavani.

"Timp de trei ani am gasit aici, la Paris, un context extraordinar pentru a ma dezvolta. Zi dupa zi, m-am simtit onorat si extrem de motivat sa particip la un proiect cum nu exista in alta parte a Europei. Alaturi de colegii mei, mai avem inca o multime de lucruri de facut pentru ca PSG sa-si mareasca in continuare dimensiunea pe harta fotbalului international", a spus argentinianul.