Fiul patronului lui Leicester a anuntat ce se va intampla cu fosta campioana a Angliei dupa moartea acestuia

Omul de afaceri thailandez Vichai Srivaddhanaprabha a murit sambata seara in accidentul aviatic petrecut la 100 de metri de stadionul lui Leicester.

Vichai Srivaddhanaprabha, patronul miliardar al lui Leicester, si alti patru oameni au murit in accidentul aviatic petrecut sambata in apropierea stadionului echipei. Ei decolasera de pe gazon.

Moartea lui Vichai Srivaddhanaprabha a iscat o unda de soc in intreg fotbalul mondial, fanii lui Leicester plangandu-l pe thailandez, iar celelalte cluburi trimitand mesaje de condoleante.

Fiul lui Vichai Srivaddhanaprabha, Aiyawatt, a semnat si el o scrisoare in cursul zilei de ieri, in care a anuntat ca "va duce mai departe mostenirea lasata de tatal sau".

"Va multumesc tuturor din adancul sufletului pentru sustinerea coplesitoare. Multumesc si politiei, si serviciilor de urgenta. Reactia lor rapida de sambata a facut ca multi oameni sa ramana in siguranta. Ceea ce s-a intamplat m-a facut sa inteleg cat de important era tatal meu pentru multe persoane din intreaga lume si sunt impresionat de cat de multi oameni l-a avut in inima. Sunt extrem de mandru ca am un tata atat de extraordinar", a spus Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

"De la el am primit o misiune si o mostenire de dus mai departe si intentionez sa fac acest lucru. Stiu ca voi primi sustinerea necesara pentru a face asta si va sunt recunoscator pentru toate mesajele si cuvintele frumoase. Tatal meu m-a invatat sa fiu puternic si sa am grija de familie. Si-a iubit familia. A facut Leicester City o familie. Si nimic nu l-ar fi facut sa fie mai mandru decat sa vada cum familia Leicester pe care a construit-o se sutine intr-o perioada atat de trista. Tatal meu avea un fel de a ma invata despre viata si munca fara sa para ca este o lectie.

Era mentorul si modelul meu. Astazi, m-a lasat cu o mostenire de purtat mai departe si voi face tot ce voi putea pentru a-i duce mai departe viziunea si visurile. Eu si familia mea vrem sa va multumim fiecaruia dintre voi pentru bunatatea aratata in cea mai dificila perioada pentru noi. Imi e dor de tine, tata, din toata inima", a mai spus acesta.