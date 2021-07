Reacție de ultimă oră de la Sepsi după ce Becali și-a aratat interesul pentru încă un jucător! Declarația lui Șfaițer

Ninaj a fost declarat netransferabil de către Sepsi.

Gigi Becali l-a achiziționat miercuri pe Andrei Dumiter de la Sepsi. Iar Cornel Șfeițer a declarat cum de acest transfer s-a perfectat, având în vedere că luna trecută jucătorul nu a vrut să semneze cu FCSB.

"Acum, toata lumea a fost de acrod și jucătorul a ajuns în curtea celor de la FCSB. Nu ramane decât să aibă un debut bun și să încrie multe goluri. Consider că este un transfer reușit. Clubul Sepsi este la al patrulea sezon in Liga 1. Chiar dacă avem un buget bine organizat, e bine să vinzi.

Am avut oferte pentru Safranko, dar l-am vândut cu 700 000 de euro. Am avut și oferte pentru Ninaj, dar a venit în luna martie și nu ne puteam despărți de el. Dumiter nu se mai încadra în regula U21 și am fost de acord să îl lăsăm să plece la FCSB", a declarat Cornel Șfaițer în emisiunea La Liga DigiSport.

Dumiter nu este singurul jucător dorit de Becali de la Sepsi. Patronul FCSB-ului a pus ochii pe Ninaj, dar managerul general al clubului din Sfântu Gheorghe a precizat că fundașul central nu este de vânzare.

"Va spunem sincer, in compartimentul acela nu ne mai putem despărți de niciun jucător. Acolo căutăm chiar intăriri. La momentul ăsta, Ninaj e un jucător important pentru noi. Ne-am despărțit de Bouhenna. In compartimentul ofensiv sunt jucători care îi pot suplini plecarea lui Dumiter", a precizat Șfaițer.

