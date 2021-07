Super lovitura data de Sepsi pe piata transferurilor! Atacantul adus de la Torino pentru a "rupe" plasele in Liga 1

Covasnenii sunt pusi pe fapte mari.

Sepsi va juca in premiera in cupele europene in sezonul acesta, iar sefii gruparii vor sa se asigure ca Leo Grozavu va avea la dispozitie cel mai bun lot posibil pentru a performa in toate competitiile. Pentru asta, Sepsi l-a transferat pe Vitalie Damascan, atacantul moldovean de la Torino, pentru care italienii plateau 1,5 milioane de euro in 2018 celor de la Sheriff.



Apoi, in vara anului respectiv l-a cedat sub aceeasi forma la Fortuna Sittard si, ulterior, la Waalwijk, ambele formatii din Olanda. La Fortuna Sittard a marcat 7 goluri in 21 de meciuri, iar la Waalwijk 2 goluri in 20 de meciuri. La Torino Primavera a prins 13 meciuri si a marcat de 5 ori. Pe 1 iulie 2021 a ramas liber de contract. In 2017, Vitalie a iesit golgheterul Moldovei, cu 13 goluri, an in care a castigat si titlul cu Sheriff.

Damascan a mai luat un titlu cu Sheriff, in 2018, si o Cupa a Moldovei, in 2017. Pe langa transferul definitiv al lui Catalin Golofca, Sepsi i-a mai luat pe extrema Cristian Barbut (fost la Universitatea Craiova), mijlocasul ofensiv nord-macedonean Stefan Askovski (FC Botosani), atacantul bulgar Tvetelin Ciunciukov (Academica Clinceni), portarul Razvan Began (Dunarea Calarasi) si fundasul portughez Hugo Sousa (Astra Giurgiu) si pe mijlocasul ofensiv Rajko Rep (31 de ani).