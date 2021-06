Jucatorul din Liga 1 care a refuzat o oferta uriasa de la Sepsi! Salariul care i-ar face invidiosi chiar si pe jucatorii de la FCSB si CFR

Batancor a refuzat clubul din Sfantu Gheorghe.

Jetfe Batancor a avut evolutii impresionante in acest sezon de Liga 1 si a ajutat-o pe Voluntari sa ramana in prima divizie. Atacantul spaniol a marcat 8 goluri in 30 de meciuri in acest campionat, inclusiv in victoria cu 4-0 contra Dunarii Calarasi din barajul de promovare / retrogradare.

Betancor nu a fost multumit de propunerea financiara pe care a primit-o de la clubul ilfovean si a decis sa nu isi prelungeasca acordul. Potrivit ProSport, jucatorul spaniol a refuzat si o alta oferta consistenta din Liga 1. Propunerea importanta pentru Romania era venita de la Sepsi. Echipa din Sfantu Gheorghe i-ar fi oferit atacantului 12 000 de euro lunar si o prima de 50 000 de euro la semnatura.

Conform aceleiasi surse, Jetfe Betancor nu a dat curs ofertei primite de la Sepsi pentru ca s-a inteles deja cu o echipa din fruntea clasamentului din Polonia. Pana acum, Betancor a trecut pe la Hercules, Ontinyent, Tenerife B, Eldense, Union Viera, Badajoz, Las Palmas B, Arandina, San Fernando, Stadl-Paura, Mattersburg, Ried si Voluntari.