Toate echipele romanesti si-au aflat adversare din cupele europene! Cu cine vor juca Universitatea Craiova si Sepsi OSK in turul 2 preliminar Conference League

Universitatea Craiova si Sepsi OSK se bat pentru un loc in turul 1 preliminar Conference League.

FCSB a fost prima echipa romaneasca care si-a aflat adversara din turul 2 preliminar Conference League. Echipa lui Dinu Todoran va trebui sa treaca de gruparea din Kazakhstan, FC Shakhter Karagandy, pentru a accede in faza superioara a competitiei.

La prima vedere, Universitatea Craiova are un adversar accesibil. Echipa patronata de Rotaru va juca in turul 2 preliminar Conference League cu KF Laci, ocupanta locului 4 din Albania, in sezonul trecut. Adversara oltenilor a trecut de FK Podgorica gratie victoriei din retur, 3-0. In primul meci au fost invinsi de muntenegreni cu 0-1.

Oltenii vor juca prima partida pe Oblemenco, pe 22 iulie, ca peste o saptamana sa se deplaseze la Laci, in Albania. Intre lotul lui Marinos Ouzounidis si cel al albanezilor este o diferenta mare. Universitatea Craiova este cotata, conform transfermarkt, la aproape 28 de milioane de euro, in timp ce KF Laci are o echipa estimata la 4 milioane de euro.

Sepsi OSK va avea un duel mai greu in turul 2 preliminar Conference League. Leo Grozavu va juca impotriva lui Spartak Trnava. Slovacii au pierdut primul meci in deplasare cu Mosta FC, 2-3, dar s-au impus pe propiul teren cu 2-0 si si-au asigurat locul in faza superioara a competitiei.

Echipa din Sfantu Gheorghe s-a intarit serios in aceasta campanie de transferuri, iar acum are un lot cotat la aproximativ 11 milioane de euro, in timp ce ocupanta locului 4 din campionatul Slovaciei este estimata la aproape 8.5 miliaone de euro.

Leo Grozava va incepe campanie europeana din acest sezon cu o deplasare la Trnava, pe 22 iulie. Returul, programat o saptamana mai tarizu, se va disputa pe vechiul stadion din Sfantu Gheorghe. Noua arena va fi finalizata la sfarsitul lunii august.