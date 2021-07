Ilie Poenaru, despre debutul in noul sezon si meciul cu Sepsi: "Au plecat 11 jucatori, lupta va fi grea"

Academica Clinceni joaca astazi, de la ora 18:30, la Sfantu Gheorghe, impotriva lui Sepsi.

Cele doua formatii au jucat in playoff, in sezonul precedent, astfel ca meciul se anunta a fi unul extrem de spectaculos. Ilie Poenaru, cel mai longeviv antenor din Liga 1, a prefatat partida, intr-o conferinta de presa.

"Cand am jucat la Sf. Gheorghe, am pierdut. Nu imi aduc aminte nici sa fi facut nici jocuri bune, dar este un nou campionat, un nou inceput, o noua echipa, pentru ca apar jucatori noi in primul unsprezece si sa speram ca vom sparge acest mit si sa facem un rezultat pozitiv chiar daca intalnim o echipa mult mai puternica, mult mai buna fata de anul trecut. Sepsi a investit foarte mult de la an la an, din toate punctele de vedere. Au putere financiara foarte mare. Mergem sa ne jucam sansa.

Isi doresc de la an la an sa faca performanta. Au terminat pe locul patru, joaca in Conference League. Banuiesc ca obiectivul lor este sa termine intre primele trei. La ce investitii s-au facut acolo, este normal sa iti doresti acest lucru. Sunt conditii foarte bune la Sepsi pentru a face performanta, dar nu ne temem de aceste lucruri. Avem si noi un statut acum si trebuie sa ne respectam blazonul castigat in acesti ani.

Ne dorim sa fim la fel de bine si in acest sezon, daca nu si mai bine. Suntem in schimbari. Au plecat 10-11 jucatori, dintre care 4-5 titulari. Am adus jucatori cu calitate, jucatori buni, care sa ne ajute sa formam din nou o echipa foarte buna care sa poata sa faca din nou performanta.

Sunt echipe de traditie care din punct de vedere financiar se prezinta foarte bine. Va fi un sezon greu. Toata lumea vrea sa fie intre primele sase si lupta va fi foarte grea. Ne bazam pe o oarecare omogenitate. Am pastrat undeva la 70% din lotul din campionatul trecut.

In mare am conturat lotul, dar putem spune ca am acoperit toate posturile deficitare in acest moment. Bineinteles, ca in cazul in care se iveste o oportunitate de a lua un jucator valoros si vom putea sa ii satisfacem pretentiile financiare nu ar fi o problema. Inca nu s-a inchis perioada de transferuri", a declarat Poenaru in cadrul unei conferinte de presa.