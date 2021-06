EXCLUSIV | Sepsi se pregateste de prima campanie europeana din istorie: "Nu va fi usor, am avut surprize neplacute in ultimii ani"

Sepsi este gata sa inceapa primul sezon european.

La debutul in competitiile UEFA, Sepsi o va intalni pe castigatoarea duelului dintre Mosta si Spartak Trnava, insa sefii de la Sfantu Gheorghe sunt siguri ca echipa din Slovacia va fi adversara din turul 2 preliminar.

Cornel Sfaiter spera ca echipa lui sa mearga mai departe, mai ales ca Spartak Trnava nu este un adversar de temut. Insa, pana la duelul din Conference League, Sepsi va juca doua amicale tari, cu Viktoria Plzen si Krasnodar.

"Avem mare nevoie, stam slab la coeficientul UEFA, ati vazut cat de putine echipe avem in Europa, doar in turul 1, turul doi, fara sa fin cap de serie, avem CFR care a avut un parcurs bun in ultimul timp, in rest suferim, avem mare nevoie de UEFA, de jocuri in UEFA, de puncte.

Sper ca Sepsi sa nu dezamageasca pentru ca vom fi una din participa, vom avea o disputa echilibrata cu venicii nostri din Trnava, Slovacia si speram sa facem un joc bun, sa facem o prestatie buna si ne dorim, desi avem sanse egale, sa mergem in turul urmator.

Nu va fi usor pentru ca in jocurile din UEFA se poate intampla orice, stim foarte bine cate favorite au fost, si din campionatul intern, si am avut surprize neplacute in ultimii ani, sa pierdem, cu anumiti adversari mult mai modesti.

Asta ne da de gandit, sa fim foarte atenti cand pregatim jocul si sa mergem mai departe pentru ca vrem sa nu dezamagim, eu zic ca meritam sa fim acolo, tot campionatul am cochetat cu pozitia a patra, am jucat un fotbal bun si meritam sa fim acolo. Debutam in campionat, dupa care deplasarea din Slovacia", a spus Cornel Sfaiter, la Ora Exacta in Sport.