Reactie de ULTIMA ORA a lui Victor Becali dupa ce patronul FCSB a fost ACUZAT ca l-a scos pe Cristea din echipa din cauza Anamariei Prodan: "Sunt deciziile lui! El e stapanul!"

Victor Becali a vorbit despre ultima acuzatie care i-a fost adusa patronului de la FCSB.

Iulian Cristea (26 ani) si-a pierdut postul de titular la FCSB de cateva meciuri, desi a avut un start excelent de sezon si a reusit sa inscrie si 4 goluri in campionat.

Fundasul pe care Radoi l-a titularizat la ultimele actiuni ale nationalei nu mai prinde postul de titular de la inceputul lunii februarie, de cand a inceput scandalul dintre finantator si Anamaria Prodan, pe tema transferului lui Dennis Man.



Basarab Panduru a declarat ca Iulian Cristea ar fi victima colaterala a scandalului, acesta fiind si motivul pentru care nu a mai primit atat de multe minute de joc. Dupa ce s-a certat cu Anamaria Prodan, Gigi Becali a declarat ca jucatorii care se afla sub contract cu agentul fie renunta la colaborarea cu ea, fie pleaca de la echipa.

Victor Becali a explicat situatia lui Cristea de la FCSB, dezvaluind ca patronul ros-albastrilor nu ar putea fi influentat de un scandal pentru a-l scoate din echipa pe fotbalist.

"Niciodata, dar niciodata, Gigi Becali nu poate fi influentat de cineva. Deciziile pe care le ia sunt deciziile lui. Nu il influenteaza nimeni nici in bine, nici in rau. Nu este treaba mea de ce nu a jucat Cristea. Ca este cineva in spatele lui Gigi Becali este o poveste de ani de zile. Nu este, domne, nimeni! (n.r. nici un var nu il poate influenta?) Nu exista! Nimeni! Astea sunt povesti.

Sa spunem, prin absurd, ca as avea eu o influenta la Gigi Becali. Cum sa ma duc sa ii spun? Sa nu joace un jucator cu care poate ar fi castigat meciul? Cum? Inseamna ca eu nu ii vreau binele, ii vreau raul. Cum sa imi faca mie o placere ca sa isi faca lui rau? Nu inteleg. La o echipa de fotbal, patronul este stapanul. Nu poate avea nicio disputa niciun agent cu niciun patron.

Nu cred ca exista interes. Cu tot respectul pentru jucator, este un jucator bun daca a ajuns la FCSB, dar politica firmei se axeaza pe jucatori mai tineri, de perspectiva", a spus Victor Becali pentru Gazeta Sporturilor.