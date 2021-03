Dezvaluirile INCREDIBILE ale unui fost capitan de la FCSB! "Eu nu am carnet de conducere!" Ce spune despre cazul lui Florinel Coman

Florinel Coman este implicat intr-un scandal care a facut inconjurul Romaniei.

Lui Coman i s-a facut dosar penal dupa ce a fost prins in trafic cu un permis de conducere din Ucraina. Campion de 3 ori cu FCSB, Alex Bourceanu, a dezvaluit ca nu are permis de conducere si nu isi permite sa comenteze situatia fotbalistului lui Toni Petrea. De asemenea, el are mare incredere in 'perla' lui Gigi Becali.

"Tocmai pentru ca am fost in aceeasi situatie, eu nu o sa comentez niciodata viata privata a unui jucator. Ce pot sa spun eu este ca fotbalul pe care il joaca Florinel Coman imi place si sunt convins ca daca nu va fi accidentat va juca din ce in ce mai bine, va reveni si cu goluri, cu loviturile libere cu care ne-a incantat in ultimii ani.

Eu nu am carnet de conducere, nu am dat niciodata, nu m-am urcat niciodata la volan. Nu comentez viata privata a lui Florinel Coman! Daca e nevoie sa ma conduca (sotia)… De obicei vin cu Uber-ul, dar in dimineata asta m-a adus ea. S-a trezit cam greu, era sa intarzii, dar am reusit.

Cred ca noua generatie e mai puternica, cel putin decat mine, din punct de vedere psihologic. Coman, cel putin, sigur se descurca. Nu il cunosc decat fugitiv, dar la o vedere superficiala, Coman se descurca", a spus Alex Bourceanu pentru ProSport.