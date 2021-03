EXCLUSIV | Poate juca FCSB in Ghencea?! Dezvaluiri de ultima ora facute de Becali! "Si ei trebuie sa plateasca la fel ca mine! O sa ii mai tinem un an in Liga 3!"

Gigi Becali a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Razboiul dintre FCSB si Steaua este departe de a se fi terminat. Stadionul din Ghencea este gata, dar echipa din Liga 3 i-a dat interzis lui Becali pe noua arena. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca si echipa 'militarilor' va trebui sa plateasca daca joaca pe Ghencea, deoarece stadionul este facut din bani publici.

"O sa trebuiasca sa joace pe stadion. Trebuie sa plateasca la fel cat platesc si eu. Daca nu vor plati, ii ia Curtea de Conturi. Nu au cum sa nu plateasca. Nu le permite legea. Cine face asta, se alege cu dosar penal.

L-am vazut pe-asta de la rugby ca si-a pus obiectiv sa readuca stadionul... Pai cum sa faci asta... Stadionul ala, Arcul de Triumf, a fost construit cu destinatia fotbal. Cum adica daca statul vine si investeste pentru fotbal, cum spui tu 'nu dau eu voie'. In Romania nu se tine cont de lege, vine unul si zice ca gata, e stapan.

Un om ales pentru a sluji comunitatii, tac din gura, ma uit, rad si am increere in Dumnezeu. N-ati vazut ce a facut Dumnezeu? I-a tinut 3 ani in Liga 3 si o sa-i mai tina un an. Face Dumnezeu dreptate. Ati vazut? Anul asta Becali a incasat bani multi pe jucatorii pe care i-a vandut, mai castiga si campionatul Becali, mai merge si in Liga Campionilor... Mai vine si vreun jucator de vreo 50 de milioane si ei stau acolo in Liga 3 de 4-5 ani", a spus Becali in exclusivitate pentru PRO X.