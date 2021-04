Reactia de ultima ora a suporterilor lui Dinamo dupa ce Birsan a acuzat ca a fost amenintat: "Ar trebui sa isi depuna ecusonul FIFA, nu plangere!"

Marcel Birsan a acuzat ca a primit amenintari de la fanii dinamovisti dupa meciul de la Cluj.

Suporterii din Peluza Catalin Hildan au postat pe Facebook un mesaj in care explica faptul ca, daca au existat acele amenintari, ele au fost facute de fani al lui Dinamo in nume propriu si nu in numele intregii peluze sau al programului DDB.

De asemenea, fanii au anuntat ca se delimiteaza de un asemenea gen de mesaj si il indeamna pe Birsan sa renunte la ecusonul FIFA dupa maniera in care a arbitrat meciul de la Cluj de luni, prezentand si analiza facuta de fostul arbitru Adrian Porumboiu.