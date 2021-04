"Exista extraterestri! Eu am vazut un OZN!" Gareth Bale a socat pe toata lumea cu declaratiile sale

Fotbalistul galez a oferit un interviu pentru site-ul oficial al lui Tottehnam, echipa la care este imprumutat de Real Madrid.

In varsta de 31 de ani, Bale are si alte preocupari in afara terenului de fotbal. Este bine cunoscuta pasiunea sa pentru golf, el chiar fiind in centrul unui scandal urias sezonul trecut din cauza faptului ca dupa un meci al nationalei Tarii Galilor a aratat un steag pe care era scris mesajul "Tara Galilor, golf si Real Madrid. In aceasta ordine".

El a fost criticat criticat extrem de dur la momentul respectiv de fanii Realului pentru acest episod, fiind acuzat de lipsa de respect pentru clubul sau.

Pe langa pasiunea pentru golf putina lume stie ca Bale este interesat si de existenta altor forme de viata inteligenta pe alte planete in afara de Terra. In interviul pe care l-a acordat alaturi de colegul sau Joe Rodon, Bale a adus in discutie acest subiect si s-a aprins destul de tare atunci cand Rodon s-a declarat sceptic in legatura cu acesta.

"Stiu ca exista multe teorii ale conspiratiei, dar exista imagini cu OZN-uri care au fost publicate de guvernul Statelor Unite. Nu sunt falsuri! Iar extraterestrii exista, sunt sigur 100%. Sunt si filmari. Oare cine piloteaza aceste OZN-uri? Eu cred ca unele dintre ele fac parte din proiecte secrete guvernamentale. Dar eu marturisesc ca am vazut unul", a spus Gareth Bale pentru tottenhamhotspur.com.