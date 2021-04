Piturca, sigur ca Becali ar putea da lovitura cu Morutan! "Face 20 de milioane!" Ce a spus despre jucatorul FCSB

Olimpiu Morutan a starnit numeroase discutii in urma evolutiilor sale la nationala de tineret.

In timp ce Dumitru Dragomir considera ca nu ar trebui sa dea nimeni doi bani pe Morutan, Victor Piturca este de parere ca fotbalistul celor de la FCSB poate sa prinda un transfer important.

Fostul selectioner a spus ca Becali l-ar putea vinde pe mijlocasul in varsta de 21 de ani cu 20 de milioane de euro, suma pe care a declarat ca o vrea pentru Morutan.

"Daca este o echipa care va plati aceasta suma, face 20 de milioane, sigur ca da", a declarat Piturca, potrivit AS.ro.

Chiar daca nu a impresionat la Campionatul European de tineret din Ungaria si Slovenia, Morutan a reusit evolutii mai bune in Liga 1, atragandu-le atentia celor de la Inter, FC Porto, Galatasaray, Hoffenheim si Leverkusen.

Fotbalistul a ajuns la FCSB in iulie 2018, cand a fost transferat pentru 700.000 de euro de la FC Botosani. In aceasta stagiune, mijlocasul a reusit 6 goluri si 12 assist-uri in cele 25 de meciuri disputate in tricoul ros-albastrilor.