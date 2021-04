BREAKING NEWS! Veste uriasa pentru sportul romanesc: s-a aprobat folosirea testelor cu antigen pentru sportivi! Competitiile de amatori si de juniori s-ar putea relua

Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii s-au pus de acord intr-o problema cruciala a sportului din Romania.

Eduard Novak si Vlad Voiculescu au semnat un ordin comun in urma caruia va fi permisa folosirea testelor rapide pe detectia de antigen pentru sportivi in locul celor PCR.

Astfel, cluburile sportive vor fi scutite de cheltuieli semnificative, intrucat costul acestor teste este mult mai scazut decat cel al testelor PCR. De asemenea, odata cu implementarea acestei decizii se vor putea relua si competitiile de amatori, dar si cele destinare juniorilor, ele fiind intrerupte de la debutul pandemiei de coronavirus.

Acest ordin comun semnat de cele doua ministere urmeaza sa fie publicat in cel mai scurt timp in Monitorul Oficial al Romaniei iar prevederile lui vor fi puse in aplicare.